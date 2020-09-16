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'den 'a Mandzukic ve Costa açıklaması

Yeni sezona galibiyeti ile başlayan 'de 'nin ayrılığının ardından trasnfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-lacivertliler Manduzkic ve iddialarının üzerine 'a açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 08:43
Fenerbahçe'den KAP'a Mandzukic ve Costa açıklaması

'nin ayrılışının ardından forvet arayışlarını sürdüren için ve iddiaları gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler konuyla ilgili 'a açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır.
Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "

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