Fenerbahçe'den KAP'a Mandzukic ve Costa açıklaması

Vedat Muriqi'nin ayrılışının ardından forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Mario Mandzukic ve Diego Costa iddiaları gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler konuyla ilgili KAP'a açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "