Marcel Tisserand: Savaşmaya hazırım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand takımla ilk idmanına çıktı. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Demokratik Kongolu savunmacı, "Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Burada olduğum için çok mutluyum. Hocama ve takım arkadaşlarıma savaşmaya hazır olduğumu söyledim. Çalışıp şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi. Transferinden önce bir çok arkadaşıyla görüşüp, bilgi aldığını belirten Tisserand, "Burada daha önce oynayan Anelka'nın hayranıyım. Bir sakatlığım yok. İkili mücadeleyi seven bir futbolcuyum. Topla ilerlemeyi de seviyorum. Sol ve sağ stoper oynayabilirim. İki ayağımı da kullanabiliyorum" ifadelerini kullandı.

DIŞARIDA DOSTUZ SAHADA DİŞE DİŞ!

Tisserand, G.Saraylı Luyindama ile milli takımdan dost olduklarını belirterek, "Ancak saha içinde dişe diş rakip olacağız. Derbide oynamak isterim. İbrahimovic, Cavani, Falcao, Lewandowski'ye karşı oynadım. Bu tip forvetlere karşı oynamak keyif veriyor" dedi.