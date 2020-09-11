Ve top santrada! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de 2020/2021 sezonunda perde Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi ile resmen açılıyor. Kadrosunu flaş transferlerle yenilenen Fenerbahçe, 6 yıllık hasrete bu sezon son vermek istersen, ev sahibi ekip lige iyi bir başlangıç yapma gayretinde. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de Fenerbahçe, 2020- 2021 sezonunun ilk maçında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler hasrete bu sezon son vermek istiyor. Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Kanarya, kadrosunu da büyük ölçüde yeniledi. Şu ana kadar 11 transfer yapılırken, Muriç dahil aynı sayıda oyuncu ile yollar ayrıldı. Novak ile Mert Hakan sakatlıkları, Zajc ise Genoa'ya transferi nedeniyle Rize kafilesine alınmadı. Hazırlık maçlarında İstanbulspor ve Antalyaspor'u 4-0, Sivas'ı 1-0 yenen, Karagümrük ve Alanya ile 1-1 berabere kalan ve yenilgi yüzü görmeyene F.Bahçe'de hedef lige de 3 puanla start vermek.
LİSANS SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Sarı-lacivertli ekipte lisans sorunu aşıldı. Yönetim, Bankalar Birliği ile vardığı anlaşma ile ilgili ön protokolü dün TFF'ye gönderdi. Böylelikle limit sıkıntısı ortadan kalktı. Yeni transferler bugün sahaya çıkabilecek.
Kanarya, bu sezon Süper Lig'de yer alan bütün rakiplerine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. (G.Saray 50G / 34M - BJK 47G / 40M - Trabzon 37G / 24M) En çok yendiği takım ise Ankaragücü. (64 kez)
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor ligde 38 kez karşılaştı. Sarı- lacivertliler 23, yeşil-mavililer 7 galibiyet aldı. 8 maç berabere bitti.
Süper Lig'de 2020-21 sezonu bugün Ç. Rize-Fenerbahçe maçıyla start alıyor. Tarihinde ilk kez 21 takımın yer aldığı ligde tam 420 maç oynanacak.
Sezonun ilk yarısındaki maçlar pandemi nedeniyle seyircisiz olacak. Her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. Sezon sonunda dört takım küme düşecek.
Süper Lig'de 4 büyüklerin yanı sıra önemli transferlerle kadrolarını güçlendiren Anadolu takımları da kıyasıya yarışacak; heyecan ve rekabet artacak.
ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Selim, Talbi, Melnjak, Baiano, Michalak, Boldrin, Samudio, Skoda, Remy
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Zanka, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey
- 11.9.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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