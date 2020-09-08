Son dakika: Marko Livaja Fenerbahçe haberlerini yalanladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Livaja'dan flaş açıklama! F.Bahçe ve AEK...

Son dakika: haberlerini yalanladı!

Son dakika: Marko Livaja Fenerbahçe haberlerini yalanladı!

Son dakika transfer haberleri... ile görüştüğü için yönetimi tarafından tepki çeken , konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yunan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe iddialarını yalanlayan Hırvat golcü, "AEK'ya böyle oyunlar oynamam" ifadesini kullandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'nin forvet transferi için gündemine aldığı , hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüple gizli olarak görüştüğü belirtilen ve bu nedenle yönetiminin tepkisini çeken Hırvat golcü, bu haberlerin doğru olmadığını vurgulayıp, Yunan kulübüne ihanet etmediğini söyledi.

"BÖYLE OYUNLAR OYNAMAM!"
Live Sport'ta yer alan habere göre Livaja, AEK'lı bir yöneticiyle yaptığı konuşmada Fenerbahçe ile görüşmediğini belirterek, "Ben böyle oyunlar oynamam. AEK ve Melissanidis'e (AEK Başkanı) saygı duyuyorum" dediği kaydedildi.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 11:36
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