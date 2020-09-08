Son dakika: Marko Livaja Fenerbahçe haberlerini yalanladı!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ile görüştüğü için AEK yönetimi tarafından tepki çeken Marko Livaja, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yunan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe iddialarını yalanlayan Hırvat golcü, "AEK'ya böyle oyunlar oynamam" ifadesini kullandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin forvet transferi için gündemine aldığı Marko Livaja, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.
Sarı-lacivertli kulüple gizli olarak görüştüğü belirtilen ve bu nedenle AEK yönetiminin tepkisini çeken Hırvat golcü, bu haberlerin doğru olmadığını vurgulayıp, Yunan kulübüne ihanet etmediğini söyledi.
"BÖYLE OYUNLAR OYNAMAM!"
Live Sport'ta yer alan habere göre Livaja, AEK'lı bir yöneticiyle yaptığı konuşmada Fenerbahçe ile görüşmediğini belirterek, "Ben böyle oyunlar oynamam. AEK ve Melissanidis'e (AEK Başkanı) saygı duyuyorum" dediği kaydedildi.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 11:36
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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