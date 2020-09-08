Balili’den Zahavi’ye: İstanbul’a gitmelisin - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Balili’den Zahavi’ye: ’a gitmelisin

Balili’den Zahavi’ye: İstanbul’a gitmelisin

'de , ve formaları giyen , 'nin gündemindeki ile ilgili konuştu.

'de , ve formaları giyen , 'nin gündemindeki ile ilgili konuştu. İsrailli eski futbolcu, vatandaşının İstanbul'a gelmesi halinde unutumayacağı günler yaşayacağını belirtip, "Zahavi kariyerinde hiç 50 bin kişinin önünde oynamadı. Burada daha önce yaşamadığı bir futbol deneyimi olacak. Fenerbahçe'ye gitmesini ve bu deneyimi yaşamasını şiddetle tavsiye ederim" dedi.

  1. 8.9.2020
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