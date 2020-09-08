Balili’den Zahavi’ye: İstanbul’a gitmelisin

Türkiye'de İstanbul, Kayseri ve Sivas formaları giyen Pini Balili, Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi ile ilgili konuştu. İsrailli eski futbolcu, vatandaşının İstanbul'a gelmesi halinde unutumayacağı günler yaşayacağını belirtip, "Zahavi kariyerinde hiç 50 bin kişinin önünde oynamadı. Burada daha önce yaşamadığı bir futbol deneyimi olacak. Fenerbahçe'ye gitmesini ve bu deneyimi yaşamasını şiddetle tavsiye ederim" dedi.