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08 Eylül 2020, Salı
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Favori Kanarya

Favori Kanarya

'de öncesi şampiyonluk bahisleri açıldı.

'de öncesi şampiyonluk bahisleri açıldı. , 3.25 oran ile şampiyonluk yarışında favori gösterilirken, 3.60, 4.25, 'a ise 5 oran verildi. Son şampiyon ise 5.50'lik oranla bu takımları takip ediyor.
  1. 8.9.2020
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