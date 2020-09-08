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08 Eylül 2020, Salı
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Son yolcu Garry

Son yolcu Garry

İsmi uzun süredir ile anılan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İsmi uzun süredir ile anılan için flaş bir iddia ortaya atıldı. F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Al İttihat'tan iki yıllığına kiraladığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshettiği belirtildi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ardından Isla, Kruse, Hasan Ali, Tolgay, Mehmet, Alper ve Mevlüt'le yollarını ayırmıştı.
  1. 8.9.2020
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