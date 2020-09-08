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08 Eylül 2020, Salı
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turp gibi

Sosa turp gibi

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden , dün sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden , dün sağlık kontrolünden geçirildi. Arjantinli'nin detaylı bir şekilde birçok bölümde muayene edildiği belirtildi. Yıldız oyuncunun sonuçlarında da herhangi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi
  1. 8.9.2020
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