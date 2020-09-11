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11 Eylül 2020, Cuma
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Tisserand 'de!

Tisserand Fenerbahçe'de!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren ekiplerden transferlerine devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak forması giyen 'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, 'un 27 yaşındaki 1.90'lık stoperi 'da mutlu sona ulaştı. Kongolu stoper pazartesi geliyor. Transferin hızlı takımı , bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ve oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki Kongolu stoperin, pazartesi günü 'ye gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 2018'den beri Alman ekibinde forma giyen Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri 7 milyon euro'ya ettiği Wolfsburg'da forma giyiyor.

  1. 11.9.2020
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