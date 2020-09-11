Tisserand Fenerbahçe'de!

Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un 27 yaşındaki 1.90'lık stoperi Marcel Tisserand'da mutlu sona ulaştı. Kongolu stoper pazartesi geliyor. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ve oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki Kongolu stoperin, pazartesi günü Türkiye'ye gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 2018'den beri Alman ekibinde forma giyen Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri 7 milyon euro'ya transfer ettiği Wolfsburg'da forma giyiyor.