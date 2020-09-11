Tisserand Fenerbahçe'de!
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Fenerbahçe transferlerine devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un 27 yaşındaki 1.90'lık stoperi Marcel Tisserand'da mutlu sona ulaştı. Kongolu stoper pazartesi geliyor. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ve oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki Kongolu stoperin, pazartesi günü Türkiye'ye gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 2018'den beri Alman ekibinde forma giyen Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri 7 milyon euro'ya transfer ettiği Wolfsburg'da forma giyiyor.
- 11.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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