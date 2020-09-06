Vedat Muriç’te işlem tamam
Lazio, kadrosuna katmak istediği Kosovalı golcü Vedat Muriç transferi konusunda F.Bahçe ile anlaşma sağladı.
Lazio, kadrosuna katmak istediği Kosovalı golcü Vedat Muriç transferi konusunda F.Bahçe ile anlaşma sağladı.
Kosovalı golcüyü transfer etmek isteyen Lazio yetkilileri, F.Bahçe kulüp binasında görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından taraflar bonuslar haricinde 18 milyon euro bonservis ücreti konusunda anlaşma sağladı. Bir sonraki satıştan da F.Bahçe'ye %5 pay verilecek. Muriç'in Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 6.9.2020
- Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!
- Fotomac.com.tr duyurmuştu! Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olacağı tarih...
- Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Vedat Muriqi getirecek
- Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor
- Genç yıldızdan transfer sözleri! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vedat Muriç’te işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.