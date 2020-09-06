Vedat Muriç’te işlem tamam

Lazio, kadrosuna katmak istediği Kosovalı golcü Vedat Muriç transferi konusunda F.Bahçe ile anlaşma sağladı.

Kosovalı golcüyü transfer etmek isteyen Lazio yetkilileri, F.Bahçe kulüp binasında görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından taraflar bonuslar haricinde 18 milyon euro bonservis ücreti konusunda anlaşma sağladı. Bir sonraki satıştan da F.Bahçe'ye %5 pay verilecek. Muriç'in Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.