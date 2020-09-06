Mert için seferberlik

Mlli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş için dün F.Bahçe'den açıklama yapıldı. Genç futbolcunun her iki kasın tendonlarında iltihaplanma olduğunu ve oyuncunun tedavisine devam edildiği belirtildi.