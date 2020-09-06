Mert için seferberlik
Mlli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş için dün F.Bahçe'den açıklama yapıldı.
Mlli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş için dün F.Bahçe'den açıklama yapıldı. Genç futbolcunun her iki kasın tendonlarında iltihaplanma olduğunu ve oyuncunun tedavisine devam edildiği belirtildi.
- 6.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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