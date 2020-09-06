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Mert için seferberlik

Mert için seferberlik

'ın Macaristan ile oynadığı maçta sakatlanan için dün F.Bahçe'den açıklama yapıldı.

  1. 6.9.2020
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