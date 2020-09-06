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06 Eylül 2020, Pazar
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Bankalarda son dakika

Bankalarda son dakika

Bankalar Birliği ile görüşmesini sürdüren 'nin anlaşmada son aşamaya geldiği iddia edildi.

Bankalar Birliği ile görüşmesini sürdüren 'nin anlaşmada son aşamaya geldiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin talep ettiği 10 yıl vadenin kabul edildiği belirtilirken, borcun da 2 yıl ödemesiz ertelenmesi bekleniyor.
  1. 6.9.2020
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