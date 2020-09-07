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07 Eylül 2020, Pazartesi
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olmazsa

Visca olmazsa Samuel Kalu

F.Bahçe, kanatlar için belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor.

F.Bahçe, kanatlar için belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor. Geçtiğimiz yıllardan bu yana gündemde olan Başakşehir'in yıldızı ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, önceliğini bu oyuncuya verdi.

Son ana kadar Boşnak futbolcuda ısrar etmeyi planlayan Kanarya, olumsuz sonuç alması halinde 'ya imza attıracak.

  1. 7.9.2020
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