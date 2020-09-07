Visca olmazsa Samuel Kalu
F.Bahçe, kanatlar için belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor.
F.Bahçe, kanatlar için belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor. Geçtiğimiz yıllardan bu yana gündemde olan Başakşehir'in yıldızı Visca ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, önceliğini bu oyuncuya verdi.
Son ana kadar Boşnak futbolcuda ısrar etmeyi planlayan Kanarya, olumsuz sonuç alması halinde Samuel Kalu'ya imza attıracak.
- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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