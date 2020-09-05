Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı dolayısıyla dün A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Yandaş'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları olduğu belirtilen yıldız futbolcunun Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi..