Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mert Hakan açıklaması! Rizespor maçında...

'den açıklaması!

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Son dakika haberi... Kulübü, kampında sakatlanan 'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, yıldız futbocunun her iki kasık tendonunda zorlanma tespit edildiği belirtildi. Mert Hakan'ın maçında formas giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli futbolcu , sakatlığı dolayısıyla dün A kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Yandaş'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları olduğu belirtilen yıldız futbolcunun Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi..

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 14:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA