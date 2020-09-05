Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!
Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, Milli Takım kampında sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, yıldız futbocunun her iki kasık tendonunda zorlanma tespit edildiği belirtildi. Mert Hakan'ın Çaykur Rizespor maçında formas giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı dolayısıyla dün A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Yandaş'ın tedavisine başlandığı belirtildi.
Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları olduğu belirtilen yıldız futbolcunun Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi..
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 14:38
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