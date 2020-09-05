Eran Zahavi koptu geliyor

Sarı lacivertli takımın görüşüp 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Eran Zahavi konusunda dün flaş gelişmeler yaşandı.

33 yaşındaki ofansif orta saha, Çin ekibi Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti. İsrailli futbolcunun artık Türkiye'ye gelip Fenerbahçeli yetkililerle yapacağı son görüşme sonrası imza atması bekleniyor.

Zahavi, 2.5 milyon euro senelik ve 1 milyon euro da imza parası alacak. Harcama limitleri nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe ise bu transferi resmi olarak açıklamak için Vedat Muriç'in Lazio'ya gidişini bekleyecek.