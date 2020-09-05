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05 Eylül 2020, Cumartesi
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koptu geliyor

Eran Zahavi koptu geliyor

İsrailli futbolcu, Guangzhou ile sözleşmesini feshetti. Fener’e imza atması artık an meselesi.

Sarı lacivertli takımın görüşüp 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı konusunda dün flaş gelişmeler yaşandı.

33 yaşındaki ofansif orta saha, Çin ekibi Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti. İsrailli futbolcunun artık Türkiye'ye gelip Fenerbahçeli yetkililerle yapacağı son görüşme sonrası imza atması bekleniyor.

Zahavi, 2.5 milyon euro senelik ve 1 milyon euro da imza parası alacak. Harcama limitleri nedeniyle sıkıntı yaşayan ise bu transferi resmi olarak açıklamak için Vedat Muriç'in Lazio'ya gidişini bekleyecek.

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  1. 5.9.2020
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