Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Lazio'ya transfer oldu. Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidecek.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi belirsizliği son buldu. Kosovalı golcünün ayrılığı kesinleşti.
Sarı lacivertlilerin İtalyan ekibiyle anlaşmasının ardından Muriqi'nin de Çizme'ye gideceği tarih belli oldu.
A Spor'un haberine göre Vedat Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidecek ve ardından kendisini Lazio'lu yapan sözleşmeye imza atacak.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 23:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vedat Muriqi Lazio'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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