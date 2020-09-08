Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Sloven yıldızı Miha Zajc'a Gent talip oldu ve resmi teklif yapıldı.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Miha Zajc için bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin yeni sezonda kadroda düşünmediği 26 yaşındaki Slovenyalı orta saha için tekliflere açıktı.
TRT Spor'un haberine göre Belçika ekibi Gent, Fenerbahçe'den Miha Zajc için resmi transfer teklifinde bulundu.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 23:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçeli Miha Zajc'a Gent'ten transfer teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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