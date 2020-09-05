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05 Eylül 2020, Cumartesi
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'de ayrılık! Frey yolcusu

Fenerbahçe'de ayrılık! Frey Kasımpaşa yolcusu

çalışmalarını sürdüren 'de, geçtiğimiz sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçiren 'le ilgili de karar verildi. İsviçreli golcünün ekiplerinden 'ya kiralanacağı ifade ediliyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

'ye olduğundan beri beklentileri karşılayamayan İsviçreli forvet , takımdan yeniden gönderiliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon planlarında yer almayan Michael Frey'in yeni adresi ise belli oldu. Takvim'de yer alan habere göre İsviçreli forvet 'ya 1 yıllığına kiralanacak.

26 yaşındaki forvet, 2018 yazında Fenerbahçe'ye Zürih'ten 2.6 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Geride bıraktığımız sezonu Alman ekibi Nürnberg'de kiralık olarak geçiren İsviçreli golcü, çıktığı 32 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yaptı. Frey'in, Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 18:24
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