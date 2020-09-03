Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'le yollar ayrıldı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Mevlüt Erdinç'le yollar ayrıldı. Kulüp ile görüşme gerçekleştiren Erdinç, sözleşmesini çift taraflı feshetti.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mevlüt Erdinç'ten flaş bir hamle geldi. Deneyimli futbolcunun sözleşmesini feshetmek için kulüp binasına gittiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!
TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli yöneticilerle görüşme gerçekleştiren Erdinç, sözleşmesini çift taraflı olarak feshetti.
33 yaşındaki santrfor için Süper Lig'den birçok takımın devrede olduğu bildirildi.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 17:06
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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