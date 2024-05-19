Brentford - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Newcastle United maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.