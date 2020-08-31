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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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imzaya kaldı

Muriqi imzaya kaldı

, ile uzlaştı. basını, 18 milyon euro+bonuslar karşılığında transferin gerçekleşeceğini yazdı. 1-2 gün içinde imza için ’ya gidecek

'de Vedat 'nin 'ya transferi tamamlanmak üzere... Kosovalı golcü için takımının da devreye girmesiyle ortalık kızışmıştı. Calciomercato sitesi, Lazio'nun teklifini artırması üzerine Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldiğini duyurdu. Son rakamın 18 milyon euro bonservis bedeli artı bonuslar olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün bu teklifi olumlu baktığı ifade edildi. Muriqi'nin 1-2 gün içinde 'ya gitmesi, transferin de bu hafta içinde resmen açıklanması bekleniyor. Fiorentina'nın ise Lazio Başkanı Lotito'nun çağrısından sonra aradan çekildiği vurgulandı.

  1. 31.8.2020
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