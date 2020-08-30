Giuliano savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya... Giuliano kulübü Al Nasr'a ayrılmak istediğini söyledi. Galatasaray menajeriyle temasa geçince Fenerbahçe de devreye girdi. Fenerbahçe önceden de görüşme halinde olduğu Brezilyalı oyuncu için bir adım önde görünüyor. İşte transfer savaşına dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri
Sezonun taransfer şampiyonu olan Fenerbahçe dur durak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kulüpte bir önemli gelişme daha yaşandı. Üstelik bu gelişme tanıdık bir isim üzerinde gerçekleşti. Giuliano, kulübü Al Nasr'a ayrılmak istediğini iletti. Menajerini de görüşme yapması için kulübe yolladı.
FENERBAHÇE GEÇ KALMADI!
Takvim'in haberine göre; Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun menajeriyle hemen temasa geçti. Bunu haber alan Fenerbahçeli kurmaylar vakit geçirmeden devreye girdi.
BONSERVİSİ BEKLENİYOR...
Giuliano ve menajeriyle bonservisini alması durumunda anlaşmak istediklerini ilettiler. Görüşme son derece olumlu geçti. Şimdi Fenerbahçe, Giuliano'nun bonservisini almasını bekliyor.
AL NASR'DAN TEKLİF VAR...
Bu arada Al Nasr yönetiminin Fenerbahçe'ye transferden kalan borç olan 6 milyon Euro karşılığında Giuliano'yu vermek istedikleri iddia edildi. Ancak F.Bahçe transferi bedelsiz yapmak istiyor.
- 30.08.2020
- Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye! Erol Bulut onu istedi
- Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt!
- Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe resmi teklifi yaptı
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak...
- Transfer haberi: Görüşmeler başladı! Fatih Terim'in gözdesi Fenerbahçe'ye
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Giuliano savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.