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30 Ağustos 2020, Pazar
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Giuliano savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren devleri ve transferde karşı karşıya... kulübü 'a ayrılmak istediğini söyledi. Galatasaray menajeriyle temasa geçince Fenerbahçe de devreye girdi. Fenerbahçe önceden de görüşme halinde olduğu Brezilyalı oyuncu için bir adım önde görünüyor. İşte transfer savaşına dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri

Sezonun taransfer şampiyonu olan dur durak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kulüpte bir önemli gelişme daha yaşandı. Üstelik bu gelişme tanıdık bir isim üzerinde gerçekleşti. , kulübü 'a ayrılmak istediğini iletti. Menajerini de görüşme yapması için kulübe yolladı.

FENERBAHÇE GEÇ KALMADI!
Takvim'in haberine göre; Yaşanan gelişmeleri takip eden , Brezilyalı oyuncunun menajeriyle hemen temasa geçti. Bunu haber alan Fenerbahçeli kurmaylar vakit geçirmeden devreye girdi.

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BONSERVİSİ BEKLENİYOR...
Giuliano ve menajeriyle bonservisini alması durumunda anlaşmak istediklerini ilettiler. Görüşme son derece olumlu geçti. Şimdi Fenerbahçe, Giuliano'nun bonservisini almasını bekliyor.

AL NASR'DAN TEKLİF VAR...
Bu arada Al Nasr yönetiminin Fenerbahçe'ye transferden kalan borç olan 6 milyon Euro karşılığında Giuliano'yu vermek istedikleri iddia edildi. Ancak F.Bahçe transferi bedelsiz yapmak istiyor.

  1. 30.08.2020
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