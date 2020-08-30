Galatasaray teklif artırdı! Brezilyalı yıldız... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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teklif artırdı! Brezilyalı yıldız...

Galatasaray teklif artırdı! Brezilyalı yıldız...

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Galatasaray, daha önce de teklif yaptığı Brezilyalı yıldız için Manchester'a yeni bir teklif verecek ve 2 milyon Euro önerecek. İşte detaylar...

'da en büyük sıkıntı orta sahada... Seri ve Lemina takımdan ayrıldı Selçuk da futbolu bıraktı. Bu nedenle ön libero arayışları hummalı bir şekilde devam ediyor. Terim'in listesinin ilk sırasında ise 'da forma giyen yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ederken İngiliz ekibinden olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.

Ancak bu durum sarı-kırmızılı yönetimi yıldırmadı. Solskjaer'ın Fred'i birinci alternatif olarak düşünmemesi Galatasaray'ı umutlandırırken sarı- kırmızılı ekibin temasları kesmediği ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Sarı- kırmızılı ekibin kirama teklifini 2 milyon euro'ya çıkartarak Manchester United'ı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Fred Criticises Manchester United's 'Vanity' and Lack of Togetherness | Bleacher Report | Latest News, Videos and Highlights

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Manchester United ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred, geçen sezon 'de 29 maça çıktı. Skor katkısı yapamadı. Kariyerinde ise 261 maçı bulunan Fred, 25 gol, 27 asistlik performans sergiledi.

  1. 30.8.2020
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