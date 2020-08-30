Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Terim çok istiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Terim çok istiyor

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sürpriz bir takas gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kurmayların teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği o isim için resmi teklifini yapacağı öğrenildi.

30 Ağustos 2020 Pazar 09:25 Güncelleme: 30.08.2020 09:25
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Terim çok istiyor

Hemen hemen her transfer döneminde birbirine rakip olan ve aynı oyuncu için savaş veren Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası...

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Terim çok istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde son zamanlarda büyük bir rekabet içinde.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Terim çok istiyor

Her iki takım da kadrosunu güçlendirmek için büyük uğraş verirken, eksik bölgeler için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Terim çok istiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in günlerdir Fenerbahçe'den bir oyuncuyu çok istediği konuşuluyordu.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Terim çok istiyor

TERİM DENİZ TÜRÜÇ'Ü İSTİYOR!
Bu oyuncu sonunda ortaya çıktı. Fatih Terim'in Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği yıldız isim Deniz Türüç.

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