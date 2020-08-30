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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası! Terim çok istiyor
Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sürpriz bir takas gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kurmayların teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği o isim için resmi teklifini yapacağı öğrenildi.
30 Ağustos 2020 Pazar 09:25
Güncelleme: 30.08.2020 09:25
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Hemen hemen her transfer döneminde birbirine rakip olan ve aynı oyuncu için savaş veren Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yılın takası...
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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde son zamanlarda büyük bir rekabet içinde.
Her iki takım da kadrosunu güçlendirmek için büyük uğraş verirken, eksik bölgeler için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in günlerdir Fenerbahçe'den bir oyuncuyu çok istediği konuşuluyordu.
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