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30 Ağustos 2020, Pazar
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Zahavi'de mutlu son

Zahavi'de mutlu son

Kanarya’nın son gözdesi, Guangzhou ile aralıkta bitecek sözleşmesinin feshi konusunda anlaşma sağladı. 33’lük golcünün ’in maçlarından sonra ’a geleceği öğrenildi.

Yeni sezona geniş ve alternatifli bir kadroya girmeyi planlayan 'de şov devam ediyor. , , Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, , , Mauricio Lemos ve Enner Valencia gibi 9 yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hız kesmiyor. Kanarya, bir süredir görüşme halinde olduğu Eran Zahavi transferinde de mutlu sona ulaştı. Emre Belözoğlu, 33 yaşındaki golcünün menajeriyle yaptığı son görüşmede işi bitirdi.

CARLOS DA DEVREDEYDİ

İsrailli futbolcu, 5. yılına girdiği Guangzhou ile aralık ayında sona erecek sözleşmesinin feshi konusunda anlaşma sağladı. ekibinin yıldız oyuncuya bu konuda zorluk çıkarmayacağı belirtilirken, 'nın 4 ve 7 Eylül'de oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının ardından Zahavi'nin 'a geleceği öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe'nin eski futbolcu 'un da yakın arkadaşı olan Eran Zahavi'nin kararında verdiği bilgilerle etkili olduğu ifade edildi.

  1. 30.8.2020
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