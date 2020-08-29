Son dakika: Fenerbahçe için transfer fitilini resmen ateşledi! Eran Zehavi'nin hocası... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transferi o ismi kahretti! "Ayrılışının etkisi..."

için transfer fitilini resmen ateşledi! Eran Zehavi'nin hocası...

Fenerbahçe için transfer fitilini resmen ateşledi! Eran Zehavi'nin hocası...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, kısa süre önce Guangzhou'da forma giyen İsrailli golcü Eran Zehavi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başlamış ve oyuncunun menajeriyle pazarlığa oturmuştu. Konu ile ilgili konuşan , 'nin ayrılığını tasdikler nitelikte konuştu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı 'ye dair konuştu. Tecrübeli teknik adam, Zahavi'nin ayrılacağını ima ederken, yerinin doldurulmasının güç olacağını ifade etti.

Hollandalı teknik direktör konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zahavi takıma dönecek mi? Gerçekten bilmiyorum. En skorer oyuncunuzu kaybettiğinizde, sahip olduğunuz en iyi oyuncunuzu kaybedersiniz. Özellikle geçen sezon gol kralı olan bir oyuncunuzsa." dedi.

Van Bronckhorst konuşmasının devamında, "Bununla ilgili yapacak bir şeyim yok. Kulübün, oyuncunun gidişine onay vermesine saygı duymak zorundayım. Ben takımda kalacak oyuncularla yola devam edeceğim." dedi.

Genç teknik adam konuşmasının sonunda, "Takımıma, 'Zahavi ayrılırsa onsuz yola devam etmeyi öğrenmeli ve daha fazla sorumluluk almalıyız' dedim. Onun ayrılışının takım üzerindeki etkisi büyük olacak. Hiç şüphe yok ki bu bir gerçek. Ancak sezonu onsuz devam ettirdiğimiz taktirde yine de başarılı olma şansımız var. Evet bir forvet arıyoruz ancak şu an için isimleri açıklamanın zamanı değil." dedi.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 14:00
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