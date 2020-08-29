Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eran Zahavi kulübünden ayrıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin golcüsü geliyor! Kulübe veda...

Son dakika: 'nin hedefi kulübünden ayrıldı

Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eran Zahavi kulübünden ayrıldı

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmaya çok yaklaştığı İsrailli golcü , kulübüne veda etti.

'nin transferdeki 1 numaralı hedefi , mevcut kulübü Guangzhou ile yollarını ayırdı.

Yıldız golcünün önümüzdeki günlerde sarı lacivertlilere resmi imza atması bekleniyor.

Eran Zahavi, bu sezon 7 maça çıkarken 4 gol 1 asistle oynamıştı.

ERAN ZAHAVI KİMDİR?

25 Temmuz 1987 İsrail doğumlu olan Eran Zahavi, futbol kariyerine İsrail ekiplerinden Hapoel Tel Aviv altyapısında başladı. Mesleğine orta saha oyuncusu olarak başlayan Zahavi, daha sonra daha iyi performans sergilemeye başladığı forvet pozisyonuna geçti ve hala bu pozisyonda görevini yerine getirmeye çalışıyor. 33 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda İsrail Milli Takım forması da giyiyor.

Eran Zahavi futbol kariyerinde ise toplamda, sahaya çıktığı 426 maçta, 259 gol ve 58 asistin de sahibi.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 14:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eran Zahavi kulübünden ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA