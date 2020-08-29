Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eran Zahavi kulübünden ayrıldı

Fenerbahçe'nin transferdeki 1 numaralı hedefi Eran Zahavi, mevcut kulübü Guangzhou ile yollarını ayırdı.

Yıldız golcünün önümüzdeki günlerde sarı lacivertlilere resmi imza atması bekleniyor.

Eran Zahavi, bu sezon 7 maça çıkarken 4 gol 1 asistle oynamıştı.

ERAN ZAHAVI KİMDİR?

25 Temmuz 1987 İsrail doğumlu olan Eran Zahavi, futbol kariyerine İsrail ekiplerinden Hapoel Tel Aviv altyapısında başladı. Mesleğine orta saha oyuncusu olarak başlayan Zahavi, daha sonra daha iyi performans sergilemeye başladığı forvet pozisyonuna geçti ve hala bu pozisyonda görevini yerine getirmeye çalışıyor. 33 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda İsrail Milli Takım forması da giyiyor.

Eran Zahavi futbol kariyerinde ise toplamda, sahaya çıktığı 426 maçta, 259 gol ve 58 asistin de sahibi.