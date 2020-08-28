Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren , 3. hazırlık maçına çıkacak. İlk olarak İstanbulspor ile oynayan Fenerahçe ardından ile hazırlık maçına çıkmıştı. Sarı-lacivertli ekip Aytemiz 'u konuk edecek. Mücadelenin yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdüren , kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı. İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, 'in yeni takımı ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Aytemiz ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 28 Ağustos saat 17:00'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SIKI İDMAN DÖNEMİ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcular Vedat Muriqi ve , kendileri için ayrılan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut'un antrenmanlarda sıkı bir çalışma düzeni olduğu belirtildi. Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor karşılamasının ardından Topuk Yaylası kampını tamamlayarak 'a dönecek.

MAURICIO LEMOS İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede yeni transfer Mauricio Lemos'un da süre alması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Altay, , Serdar, Sadık, Caner, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, , Ferdi, , Thiam

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 12:11
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