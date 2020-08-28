Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 3. hazırlık maçına çıkacak. İlk olarak İstanbulspor ile oynayan Fenerahçe ardından Fatih Karagümrük ile hazırlık maçına çıkmıştı. Sarı-lacivertli ekip Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadelenin yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
Hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı. İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 28 Ağustos saat 17:00'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE SIKI İDMAN DÖNEMİ
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcular Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan, kendileri için ayrılan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut'un antrenmanlarda sıkı bir çalışma düzeni olduğu belirtildi. Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor karşılamasının ardından Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
MAURICIO LEMOS İLK MAÇINA ÇIKABİLİR
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede yeni transfer Mauricio Lemos'un da süre alması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Ferdi, Sinan Gümüş, Thiam
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 12:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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