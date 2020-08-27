Son dakika: PFDK'dan Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası
Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında uygulanan corona virüsü test sonuçlarını TFF'ye bildirmeyen Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verdi. Sarı-lacivertliler ayrıca, aynı maçta tescili olmayan futbolcuları oynattığı gerekçesiyle ihtar cezası aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 'talimatlara aykırılık' nedeniyle 24 bin lira para ve ihtar cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Özel müsabakasında; Covid-19 PCR test sonuçlarının TFF ile paylaşılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulübe tescilli olmayan sporcuların özel müsabakada oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."
- 27.08.2020
- Güncelleme: 27.08.2020 17:49
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: PFDK'dan Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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