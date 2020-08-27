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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe PFDK'dan F.Bahçe'ye flaş corona cezası!

Son dakika: 'dan 'ye para ve ihtar cezası

Son dakika: PFDK'dan Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası

Son dakika haberi... (), İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında uygulanan corona virüsü test sonuçlarını 'ye bildirmeyen 'ye 24 bin TL para cezası verdi. Sarı-lacivertliler ayrıca, aynı maçta tescili olmayan futbolcuları oynattığı gerekçesiyle ihtar cezası aldı.

(), 'ye 'talimatlara aykırılık' nedeniyle 24 bin lira para ve ihtar cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Özel müsabakasında; Covid-19 PCR test sonuçlarının ile paylaşılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulübe tescilli olmayan sporcuların özel müsabakada oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 17:49
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