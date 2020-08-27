Fenerbahçe haberi: O isim Erol Bulut'u mest etti! Takımdan gönderilecek derken...

Gelecek sezona hazırlık kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmanlarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim büyük sıçrama yaptı. İdmanlardaki hırsı ve performansıyla teknik heyetin gözüne giren o futbolcu takımdan gönderilecek derken Erol Bulut'un büyük beğenisini kazandı.