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Fenerbahçe haberi: O isim Erol Bulut'u mest etti! Takımdan gönderilecek derken...
Gelecek sezona hazırlık kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmanlarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim büyük sıçrama yaptı. İdmanlardaki hırsı ve performansıyla teknik heyetin gözüne giren o futbolcu takımdan gönderilecek derken Erol Bulut'un büyük beğenisini kazandı.
27 Ağustos 2020 Perşembe 16:44
Güncelleme: 27.08.2020 16:44
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ederken, takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan isim performansıyla alkışları topladı.
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Topuk Yaylası Kampı'ndaki antrenmanları dikkatle takip eden 45 yaşındaki çalıştırıcı disiplinden taviz vermiyor.
Başarının takım içi disiplinden geçtiğini düşünen genç teknik adam, tesislerde oyuncuların aynı saatte yemek yiyip kalkmasını, uyku saatlerini ve idman saatlerine uyulmasını şart koştu.
Genç çalıştırıcı özellikle antrenmanlarda verilen talimatları yerine getiremeyen oyuncularına zaman zaman sert uyarılarılarda bulunuyor.
Çalışma sonrası ise birebir konuşarak futbolculara yapması gerekenleri anlatıyor.