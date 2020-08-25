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25 Ağustos 2020, Salı
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Fener'de

Mauricio Lemos Fener'de

2.Lig ekiplerinden ’ın 24 yaşındaki savunmacısı Lemos, ’ye transfer oldu. Uruguaylı oyuncu dün gece yarısı ’a geldi.

bir süredir görüşmelerde bulunduğu için ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Uruguaylı stoper dün gece yarısı Amsterdam'dan 'a geldi. Başarılı savunma oyuncusu bugün yapılacak sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak. Sarı-lacivertli ekibin İspanyol ekibi Las Palmas ile 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı, Uruguaylı yıldızın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı dile getirildi.

GÜÇLÜ ŞUTLARIYLA BİLİNİYOR

28 ARALIK 1995'te Uruguay'da doğan Mauricio Lemos, futbola Defensor'un alt yapısında başladı. Lemos, 2. Ligi'nde Las Palmas'ın formasını giyiyor ve yaklaşık 4.5 yıl önce Rus ekibi 'dan alındı. Başarılı oyuncu, o dönem Avrupa'nın önemli oyuncu izleme birimlerinin ilgisini çekiyordu. Las Palmas'la dönemindeki ilk sezonunda 5 gol attı. Lemos, golcü kimliği de olan bir savunmacı olarak dikkat çekiyor. Güçlü şutları ve frikikleri ile öne plana çıkıyor.

BARÇA'YI REDDETTİ

Lemos, 2017'de, "Her futbolcu 'da oynamak ister. Ancak gitseydim yedek oturacaktım. Bu yüzden Barcelona'ya gitmedim. Çünkü yedek oturarak hiçbir şekilde gelişemem." diyerek Barcelona'nın teklifini reddetmişti.

TANIDIK BİR STİLİ VAR!

Kanarya'nın 24 yaşındaki yeni stoperi Lemos, 4 yıl önce La Liga'nın en potansiyelli stoperiydi. Tarzıyla vatandaşı Lugano ve Portekizli 'i andıran Uruguaylı savunmacı, zaman zaman ciddi top kayıpları yaptığı için en üst seviyeye çıkamadı.

  1. 25.8.2020
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