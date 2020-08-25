Mauricio Lemos Fener'de
İspanya 2.Lig ekiplerinden Las Palmas’ın 24 yaşındaki savunmacısı Lemos, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Uruguaylı oyuncu dün gece yarısı İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Uruguaylı stoper dün gece yarısı Amsterdam'dan İstanbul'a geldi. Başarılı savunma oyuncusu bugün yapılacak sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak. Sarı-lacivertli ekibin İspanyol ekibi Las Palmas ile 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı, Uruguaylı yıldızın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı dile getirildi.
GÜÇLÜ ŞUTLARIYLA BİLİNİYOR
28 ARALIK 1995'te Uruguay'da doğan Mauricio Lemos, futbola Defensor'un alt yapısında başladı. Lemos, İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas'ın formasını giyiyor ve yaklaşık 4.5 yıl önce Rus ekibi Rubin Kazan'dan alındı. Başarılı oyuncu, o dönem Avrupa'nın önemli oyuncu izleme birimlerinin ilgisini çekiyordu. Las Palmas'la La Liga dönemindeki ilk sezonunda 5 gol attı. Lemos, golcü kimliği de olan bir savunmacı olarak dikkat çekiyor. Güçlü şutları ve frikikleri ile öne plana çıkıyor.
BARÇA'YI REDDETTİ
Lemos, 2017'de, "Her futbolcu Barcelona'da oynamak ister. Ancak gitseydim yedek oturacaktım. Bu yüzden Barcelona'ya gitmedim. Çünkü yedek oturarak hiçbir şekilde gelişemem." diyerek Barcelona'nın teklifini reddetmişti.
TANIDIK BİR STİLİ VAR!
Kanarya'nın 24 yaşındaki yeni stoperi Lemos, 4 yıl önce La Liga'nın en potansiyelli stoperiydi. Tarzıyla vatandaşı Lugano ve Portekizli Bruno Alves'i andıran Uruguaylı savunmacı, zaman zaman ciddi top kayıpları yaptığı için en üst seviyeye çıkamadı.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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