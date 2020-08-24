Fenerbahçe transferde çıldırdı! 2 dünya yıldızı birden - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Kanarya transferde çıldırdı! 2 dünya yıldızı birden

transferde çıldırdı! 2 dünya yıldızı birden

Fenerbahçe transferde çıldırdı! 2 dünya yıldızı birden

Bonservis ödemeden 7 nokta yapan , önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu ve için tüm şartları zorluyor. İki oyuncunun menajerliğini yapan Pombeo da yaptığı açıklamayla transfer görüşmelerini doğruladı.

'de operasyonu hız kesmiyor... , Mert Hakan Yandaş, , Filip Novak, Mame Thiam, ve gibi isimleri bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-lacivertliler, iki dünya yıldızı için de görüşmelere devam ediyor. Kanarya, uzun süredir temas halinde olduğu ve 'u renklerine bağlamayı hedefliyor. İkilinin menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo'yu İstanbul'a davet eden yönetim, bu transferlerde tüm şartları zorluyor.

Önceki gece bir yemek sonrası basının karşısına çıkan Pompeu, "Türkiye'ye transfer görüşmeleri için geldim. Diğer ülkelerde olduğu gibi buraya da katkı sağlamak istiyorum. Godin ve Hulk'un transfer görüşmelerini yapacağım. Özellikle de Hulk için" ifadelerini kullandı. İki yıldızın transferinde Emre Belözoğlu ile menajer 'un yakından ilgilendiği belirtilirken, yıllık ücretler konusunda pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Maliyetleri yüksek olan ikili için sponsorluk çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

YİNE BEDEL ÖDENMEYECEK

Fenerbahçe, önceki 7 transferinde olduğu gibi Diego Godin ve Hulk'a bonservis bedeli ödemeyecek. Yeni sezon kadrosunda Godin'i düşünmeyen İnter'in bu konuda kolaylık sağlayacağı belirtilirken, Uruguaylı stoperi kiralayabileceği de öğrenildi. Hulk'un ise ekibi Shanghai ile sözleşmesi aralıkta bitiyor.

297 GOL, 177 ASİST

Kariyerinde 6 farklı takımla 556 maça çıkan Hulk, 474 gole direkt katkı sağladı. 297 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Brezilyalı forvet, 177 de asist yaptı. Porto ile yıldızı parlayan Sambacı, Zenit ve son olarak Çin'de Shanghai forması giyiyor.

KUPA CANAVARI DIEGO GODIN

Avrupa kariyerinde Villarreal, ve son olarak İnter formaları giyen Godin, Uruguay 'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 34 yaşındaki stoper, Uruguay ile 1 kez Copa America kazanırken, Madrid'le Ligi ile İspanya , 2 Avrupa Ligi, 3 UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı.

  1. 24.8.2020
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