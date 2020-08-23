Vedat Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşme bugün

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, Lazio ile anlaştı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile Lazio, bugün son bir görüştürme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından Kosovalı golcü, İtalyan kulübüyle yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalayacak.