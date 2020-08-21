Topuk’ta yüzler gülüyor
Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam eden Fenerbahçe'de keyifler yerinde... Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günde çift idman yapan sarı-lacivertlilerde futbolcuların hırslı ve neşeli görüntüleri dikkatlerden kaçmıyor.
Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam eden Fenerbahçe'de keyifler yerinde... Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günde çift idman yapan sarı-lacivertlilerde futbolcuların hırslı ve neşeli görüntüleri dikkatlerden kaçmıyor. Topuk Yaylası'nda dünü de çift antrenmanla tamamlayan Kanarya, gündüz dayanıklılık koşuları ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertliler akşam da taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
SİNAN GÜMÜŞ İLK İDMANINA ÇIKTI
Sarı-lacivertlilerin önceki akşam transferi konusunda resmi açıklama yaptığı Sinan Gümüş, dün ilk antrenmanına çıktı. Yıldız futbolcu, Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasına yeni takım arkadaşlarının alkışlarıyla çıkan Sinan'ın heyecanı da dikkatlerden kaçmadı.
TEMPO HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Topuk Yaylası Kampı'nda ikinci günü geride bırakan F.Bahçe'de tempo artıyor. 10 günlük kamp için gittiği Düzce'de yoğun bir şekilde çalışıyor. Günde çift idman yapan Kanarya'da özellikle güç ve kondisyon çalışmalarına öncelik veriliyor.
- 21.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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