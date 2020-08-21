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21 Ağustos 2020, Cuma
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Topuk’ta yüzler gülüyor

Topuk’ta yüzler gülüyor

Yeni sezon hazırlıklarına 'de devam eden 'de keyifler yerinde... Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günde çift idman yapan sarı-lacivertlilerde futbolcuların hırslı ve neşeli görüntüleri dikkatlerden kaçmıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına 'de devam eden 'de keyifler yerinde... Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günde çift idman yapan sarı-lacivertlilerde futbolcuların hırslı ve neşeli görüntüleri dikkatlerden kaçmıyor. 'nda dünü de çift antrenmanla tamamlayan Kanarya, gündüz dayanıklılık koşuları ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertliler akşam da taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

SİNAN GÜMÜŞ İLK İDMANINA ÇIKTI
Sarı-lacivertlilerin önceki akşam transferi konusunda resmi açıklama yaptığı , dün ilk antrenmanına çıktı. Yıldız futbolcu, Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasına yeni takım arkadaşlarının alkışlarıyla çıkan Sinan'ın heyecanı da dikkatlerden kaçmadı.

TEMPO HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Topuk Yaylası Kampı'nda ikinci günü geride bırakan F.Bahçe'de tempo artıyor. 10 günlük kamp için gittiği Düzce'de yoğun bir şekilde çalışıyor. Günde çift idman yapan Kanarya'da özellikle güç ve kondisyon çalışmalarına öncelik veriliyor.

  1. 21.8.2020
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