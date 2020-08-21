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21 Ağustos 2020, Cuma
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‘Hasret bitecek’

‘Hasret bitecek’

'de 6. sezonuna giren , iddialı konuştu. 24 yaşındaki futbolcu, "Önceki sezonlarda yaşadığımız hayal kırıklığını unutturmak için elimizden geleni yapıp, özlemini duyduğumuz şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

'de 6. sezonuna giren , iddialı konuştu. 24 yaşındaki futbolcu, "Önceki sezonlarda yaşadığımız hayal kırıklığını unutturmak için elimizden geleni yapıp, özlemini duyduğumuz şampiyonluğa ulaşacağız. Bu kadroyla yaşayacağımız çok zafer var" ifadelerini kullandı.
  1. 21.8.2020
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