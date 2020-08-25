Sosa’nın eşinden üzen açıklama
Sosa'nın eşinin dün sosyal medyadan yaptığı açıklama günün öne çıkanları arasında yer aldı.
Sosa'nın eşinin dün sosyal medyadan yaptığı açıklama günün öne çıkanları arasında yer aldı. Carolina Alurralde, Instagram'dan corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Fenerbahçeli futbolcunun eşi, 14 gün boyunca evde karantina kalacağını da belirtti.
EN İYİSİ O
Jose Sosa, son 6 sezona damga vurdu. Beşiktaş ve Trabzon'da oynayan Tangocu, bu süreçte frikiklerden en fazla gol atan isim oldu. Tangocu, 57 frikiğin 9'unda ağları sarstı, Talisca 35'te 9, Mehmet Ekici de 55'te 6 ile Sosa'yı takip etti.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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