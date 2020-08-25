Sosa’nın eşinden üzen açıklama

Sosa'nın eşinin dün sosyal medyadan yaptığı açıklama günün öne çıkanları arasında yer aldı. Carolina Alurralde, Instagram'dan corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Fenerbahçeli futbolcunun eşi, 14 gün boyunca evde karantina kalacağını da belirtti.

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Jose Sosa, son 6 sezona damga vurdu. Beşiktaş ve Trabzon'da oynayan Tangocu, bu süreçte frikiklerden en fazla gol atan isim oldu. Tangocu, 57 frikiğin 9'unda ağları sarstı, Talisca 35'te 9, Mehmet Ekici de 55'te 6 ile Sosa'yı takip etti.