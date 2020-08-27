Fenerbahçe'de flaş gelişme! Muriqi, Tolgay ve İsmail... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş gelişme! Muriqi Tolgay ve İsmail...

'de flaş gelişme! Muriqi, Tolgay ve İsmail...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Muriqi, Tolgay ve İsmail...

2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdüren 'de hafif sakatlıkları bulunan , ve , özel program dahilinde çalışmalara başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Tesisleri'nde devam eden 'de, , ve saha çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, hafif sakatlıklarını atlatan futbolcular Vedat Muriqi, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek'in kendileri için hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

LEMOS'A DA ÖZEL PROGRAM

Öte yandan 'de dün akşam saatlerinde kampa katılan yeni transfer Mauricio Lemos da bugün kendisi için ayrılan özel program dahilinde çalıştı.

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 19:20
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