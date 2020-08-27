Fenerbahçe'de flaş gelişme! Muriqi, Tolgay ve İsmail...

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek saha çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, hafif sakatlıklarını atlatan futbolcular Vedat Muriqi, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek'in kendileri için hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

LEMOS'A DA ÖZEL PROGRAM

Öte yandan Fenerbahçe'de dün akşam saatlerinde kampa katılan yeni transfer Mauricio Lemos da bugün kendisi için ayrılan özel program dahilinde çalıştı.