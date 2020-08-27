Fenerbahçe'de flaş gelişme! Muriqi, Tolgay ve İsmail...
2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek, özel program dahilinde çalışmalara başladı.
Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek saha çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, hafif sakatlıklarını atlatan futbolcular Vedat Muriqi, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek'in kendileri için hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına başladığı belirtildi.
LEMOS'A DA ÖZEL PROGRAM
Öte yandan Fenerbahçe'de dün akşam saatlerinde kampa katılan yeni transfer Mauricio Lemos da bugün kendisi için ayrılan özel program dahilinde çalıştı.
- 27.08.2020
- Güncelleme: 27.08.2020 19:20
- Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021 model Fenerbahçe bambaşka! 9 yeni isim 2 transfer...
- Fenerbahçe haberi: O isim Erol Bulut'u mest etti! Takımdan gönderilecek derken...
- Galatasaray'a takas şoku! Transfer planı elde patladı
- Bu sözler çok konuşulur! "Beşiktaş kümede kalmak için oynar"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Muriqi, Tolgay ve İsmail... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.