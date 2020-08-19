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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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yolcu gibi!

Tolgay Arslan yolcu gibi!

Kanarya'da ilan edilen 'ın ismi uzun süredir Alman ekipleriyle anılıyordu. 30 yaşındaki orta saha için 'nın ısrarcı olduğu öğrenildi.

Kanarya'da ilan edilen 'ın ismi uzun süredir Alman ekipleriyle anılıyordu. 30 yaşındaki orta saha için 'nın ısrarcı olduğu öğrenildi. 2. Ligi'nde mücadele eden ve 1. Lig'i hedefleyen Hannover'in bu transferde tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Alman ekibinin yöneticilerinin ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.
  1. 19.8.2020
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