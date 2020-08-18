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18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür

'den 'ya teşekkür

Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya teşekkür

resmi sitesinden, transferinde sağladığı kolaylık sebebiyle 'ya teşekkür etti. İşte sarı-lacivertli takımın yaptığı açıklama...

Senegalli golcü 'ı bedelsiz olarak kadrosuna katan , 'ya teşekkür etti.

İşte sarı-lacivertli takımın yaptığı açıklama...

Kasımpaşa Spor Yönetim Kurulu'nun spor kamuoyumuza hitaben yaptığı açıklamayı takdirle karşılıyoruz.

Kasımpaşa Spor Kulübü, Türk futbolu ve dostluk adına ortaya koydukları değerli yaklaşımları, yapıcı rekabete inanan duruşları ile alışagelmişin dışında bir yaklaşım sergilemiştir.

Finansal anlamda zor bir dönemden geçmekte olan ve pandemi süreci ile birlikte daha da zorlaşan bu şartlarda sergiledikleri birlik ve beraberlik, futbolun her bir paydaşı adına çok değerli ve örnek bir duruştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Türk futbolunda dayanışmaya en çok ihtiyaç olan bu dönemde, Kasımpaşa Spor Kulübü'nün ortaya koyduğu "ben değil biz" yaklaşımını her konuda bizzat hissettiğimizi, Mame Thiam'ın transferinde bu örnek duruşu bir kez daha yakinen gördüğümüzü paylaşmak isteriz.

Futbolun sadece sahada rekabetten ibaret olmadığını göstererek futbolumuza kattıkları tüm değerler için Türk futbolunun sorunlarını kendi sorunlarıymış gibi sahiplenerek çözüm adına her zaman ellerini taşın altına samimiyetle koydukları için Türk futbolu ve Fenerbahçemiz adına Sayın 'e, 'na ve Kasımpaşa Spor Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz.


  1. 18.08.2020
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