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14 Ağustos 2020, Cuma
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Muriqi gitti gidiyor! İşte bonservis bedeli

Muriqi gitti gidiyor! İşte bonservis bedeli

, uzun süredir ısrarcı olduğu Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'nin transferinde ’yi ikna etti. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte 23 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.

'nin geçtiğimiz sezon başında 3.5 milyon euro bedelle 'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertli formayla 2019-20'de 17 gol, 6 asistlik performansla öne çıkan Kosovalı yıldız, uzun süredir kendisinde ısrarcı olan 'ya imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin daha önce 15 olan teklifini 18 milyon euro'ya çıkarıp, bonuslarla birlikte bu paranın 23 milyon euro'ya ulaşacağı öğrenildi. Son teklifin ardından sarı-lacivertlilerin transfere onay verdiği ve birkaç gün içinde resmi açıklamaların yapılabileceği ileri sürüldü.

HARCAMA LİMİTİ DE ARTACAK
Sarı-lacivertliler Vedat Muriqi'nin satılması halinde harcama limitini de artıracak. Kosovalı'nın net 18 milyon bedelle satılması halinde Fenerbahçe'nin yüzde 15 sapma ile 177.5 milyon TL harcama limiti 222.5 milyon TL'ye çıkacak. 3.5 milyona edilen Muriqi'nin eski kulübü Rize'ye kardan verilecek yüzde 15'ten sonra kalan paranın 3'te 1'i limitlere ekleniyor.

  1. 14.8.2020
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