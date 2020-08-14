Muriqi gitti gidiyor! İşte bonservis bedeli
Lazio, uzun süredir ısrarcı olduğu Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'nin transferinde Fenerbahçe’yi ikna etti. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte 23 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 3.5 milyon euro bedelle Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertli formayla 2019-20'de 17 gol, 6 asistlik performansla öne çıkan Kosovalı yıldız, uzun süredir kendisinde ısrarcı olan Lazio'ya imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin daha önce 15 olan teklifini 18 milyon euro'ya çıkarıp, bonuslarla birlikte bu paranın 23 milyon euro'ya ulaşacağı öğrenildi. Son teklifin ardından sarı-lacivertlilerin transfere onay verdiği ve birkaç gün içinde resmi açıklamaların yapılabileceği ileri sürüldü.
HARCAMA LİMİTİ DE ARTACAK
Sarı-lacivertliler Vedat Muriqi'nin satılması halinde harcama limitini de artıracak. Kosovalı'nın net 18 milyon bedelle satılması halinde Fenerbahçe'nin yüzde 15 sapma ile 177.5 milyon TL harcama limiti 222.5 milyon TL'ye çıkacak. 3.5 milyona transfer edilen Muriqi'nin eski kulübü Rize'ye kardan verilecek yüzde 15'ten sonra kalan paranın 3'te 1'i limitlere ekleniyor.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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