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14 Ağustos 2020, Cuma
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'dan vazgeçmiyor! Yönetim devrede

Erol Bulut Marko Livaja'dan vazgeçmiyor! Yönetim devrede

’nin genç hocası , takıma büyük katkı sağlayacağına inandığı ’nın yıldızı Livaja için yönetime ısrarcı davranıyor. Sarı-lacivertliler, forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabilen 26 yaşındaki futbolcunun transferinde şartları zorlamaya hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi transferde işi sıkı tutan , özellikle bonservisi elinde olan futbolcuları kadrosuna kattı. , , Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, hücum hattı için de düğmeye bastı. Yunan basınında hafta başından itibaren Kanarya'nın ile ilgilendiği haberlerinin yazılmasının ardından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bu transferde teknik direktör 'un ısrarcı olduğu öğrenildi.

EROL BULUT ONU ÇOK İSTİYOR
Futbolculuk döneminde oynadığı Ligi'ni yakından takip eden ve Hırvat yıldızın Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağına inanan Erol Bulut'un bu transferde ısrarcı davrandığı öğrenildi. 'nın 2017-18 sezonunda kiralık oynatıp, bir yıl sonra 1.8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Livaja'da şartları zorlamaya hazırlanan Fenerbahçe, kısa süre içinde işi bitirmeyi hedefliyor. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Livaja'nın 'a sıcak bakacağı iddia ediliyor.

AEK TARAFTARLARI ÇAĞRI YAPTI
Marko Livaja'nın isminin Fenerbahçe ile anılmasının ardından Yunanistan'da sıcak saatler yaşanmaya başladı. Hırvat futbolcunun 3 sezondur formasını giydiği AEK'da taraftarlar harekete geçti. Sosyal medyadan Marko Livaja'ya mesajlar gönderen taraftarlar, "Bizimle kal", "Evi burası" paylaşımlarında bulunuyor.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
AEK'nın 2017-2018'deki Yunan Ligi şampiyonluğunda kilit rol üstlenen Livaja, takımının vazgeçilmezleri arasına girdi. Forvet arkası, kanat ve en uçta da oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibinin hücuma gücüne büyük katkı sağlıyor. Daha çok forvet arkası pozisyonunda oynayan Hırvat yıldız, sahadaki agresifliği de dikkat çekiyor.

LIVAJA KİMDİR?

Doğum tarihi: 26.08.1993
Ülkesi: Hırvatistan
Pozisyon: Forvet arkası
Boy: 1.82
Oynadığı takımlar: Cesana, Inter, Atalanta, , Empoli, Las Palmas, AEK

İTALYA'DA DA GÜNDEM O
Livaja, 'da da gündemde. Calciomercato, Hırvat için Lazio'nun takipte olduğunu vurguladı. Haberde; Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu yazıldı. İtalyan ekibinin alternatif için Livaja'ya yöneldiği belirtilirken, F.Bahçe'nin bir adım önde olduğu vurgulandı.

  1. 14.8.2020
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