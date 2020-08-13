Fenerbahçe'de ayrılık! Tolgay Arslan Hannover yolcusu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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'de ayrılık! Hannover yolcusu

Fenerbahçe'de ayrılık! Tolgay Arslan Hannover yolcusu

Son dakika haberine göre , deneyimli oyuncusu 'ın menajeri ile bir araya geldi. Yıldız ismin menajerinin Hannover ile görüştüğü öğrenildi.

forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu 'la yollar ayrılıyor. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Menajer 'un, Alman temsilcisi Hannover 96 ile bonservis pazarlığı yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

Almanya doğumlu olan Tolgay Arslan, kariyerine Dortmund altyapısında başladı. 2009'da Hamburg'un yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2015'in ocak ayında Beşiktaş'a, 2019'un ocak ayında ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla toplam 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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  1. 13.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 17:15
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