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14 Ağustos 2020, Cuma
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'den iyi haber! Corona virüsü...

Fenerbahçe'den iyi haber! Corona virüsü...

Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada corona virüsü (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkan oyuncu ve teknik ekip çalışanın ikinci test sonuçları negatif çıktığı öğrenildi.

'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz tarafından Samandıra 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir"

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 01:50
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