Fenerbahçe'den iyi haber! Corona virüsü...
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada corona virüsü (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkan oyuncu ve teknik ekip çalışanın ikinci test sonuçları negatif çıktığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testinin negatif çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.
Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları negatif çıkmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir"
- 14.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 01:50
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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