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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Hazırlıklar tam gaz

Hazırlıklar tam gaz

hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. 'da gerçekleştiren sarı-lacivertli takım, dayanıklılık koşusunun ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. 'da gerçekleştiren sarı-lacivertli takım, dayanıklılık koşusunun ardından taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenman şut denemeleri ile sona ererken, futbolcuların sıcak nedeniyle bir hayli zorlandığı gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe çalışmalarına bugün de devam edecek.
  1. 15.8.2020
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