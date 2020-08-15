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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Ezeli rakipler için geçmiş olsun mesajı

Ezeli rakipler için geçmiş olsun mesajı

, takım içinde corona virüsü tespit edilen ve için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

, ve için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Trabzonspor'da 1, Galatasaray'da 2 oyuncuda pozitif çıkan koronavirüs testleri sonrası siteden açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.
  1. 15.8.2020
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