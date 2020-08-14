Fenerbahçe'de Miha Zajc sağlık kontrolünden geçti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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'de sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de Miha Zajc sağlık kontrolünden geçti

ekiplerinden 'nin Sloven orta saha oyuncusu , yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zajc'ın Acıbadem Altunizade Hastanesindeki sağlık kontrolü, detaylı kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin ardından akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

  1. 14.08.2020
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