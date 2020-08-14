Fenerbahçe'nin Marko Livaja teklifi ortaya çıktı!
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, teknik direktör Erol Bulut'un kadroda görmek istediği Marko Livaja için harekete geçti. Fenerbahçe, Hırvat hücum oyuncusu için AEK takımına ilk teklifini iletti. İşte o rakam ve Yunan ekibinin cevabı...
Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Yunanistan pazarındaki isimlere yönelmiş durumda. Daha önce Aytemiz Alanyaspor'da Yunanistan'dan yaptığı transferler ile büyük başarı yakalayan Erol Bulut, bu kez Fenerbahçe'ye de bir Yunan ekibi AEK'nın 10 numarası Marko Livaja'yı transfer etmek istiyor.
2.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ!
Tinta Amarilla'nın haberine göre Fenerbahçe, Hırvat oyuncu için ilk teklifini yapmış durumda. Sarı-lacivertliler'in AEK'ya 2.5 milyon Euro önerdiği fakat Yunan ekibi tarafından bu bedelin yetersiz görüldüğü ve söz konusu teklifin reddedileceği aktarıldı.
LAZIO DA İLGİLENİYOR!
AEK ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek Livaja için İtalyan ekibi Lazio'nun da transferle ilgilendiği iddia edildi.
AEK'da genellikle forvet arkası olarak kullanılan Livaja, bu sezon çıktığı toplam 41 maçta 15 gol, 12 asistlik performansıyla öne çıktı. Ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-Off eşleşmesinde Trabzonspor'a elenen AEK'nın iki maç toplamında attığı 3 golün 2'si Livaja'dan gelmişti.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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