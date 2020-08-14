Fenerbahçe'nin Marko Livaja teklifi ortaya çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'un gözdesi için teklif yapıldı! İşte o rakam...

'nin teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Marko Livaja teklifi ortaya çıktı!

Transferin hızlı takımı 'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, teknik direktör 'un kadroda görmek istediği için harekete geçti. Fenerbahçe, Hırvat hücum oyuncusu için takımına ilk teklifini iletti. İşte o rakam ve Yunan ekibinin cevabı...

yönetimindeki , yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken pazarındaki isimlere yönelmiş durumda. Daha önce Aytemiz Alanyaspor'da Yunanistan'dan yaptığı transferler ile büyük başarı yakalayan Erol Bulut, bu kez Fenerbahçe'ye de bir Yunan ekibi 'nın 10 numarası 'yı transfer etmek istiyor.

2.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ!
Tinta Amarilla'nın haberine göre Fenerbahçe, Hırvat oyuncu için ilk teklifini yapmış durumda. Sarı-lacivertliler'in AEK'ya 2.5 milyon Euro önerdiği fakat Yunan ekibi tarafından bu bedelin yetersiz görüldüğü ve söz konusu teklifin reddedileceği aktarıldı.

LAZIO DA İLGİLENİYOR!
AEK ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek Livaja için İtalyan ekibi Lazio'nun da transferle ilgilendiği iddia edildi.

AEK'da genellikle forvet arkası olarak kullanılan Livaja, bu sezon çıktığı toplam 41 maçta 15 gol, 12 asistlik performansıyla öne çıktı. Ayrıca bu sezon Avrupa Ligi Play-Off eşleşmesinde 'a elenen AEK'nın iki maç toplamında attığı 3 golün 2'si Livaja'dan gelmişti.

  1. 14.08.2020
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