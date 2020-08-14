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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Okan Buruk'tan transfer sözleri! Vedat Muriqi ve Lazio...

'tan transfer sözleri! ve Lazio...

Okan Buruk'tan transfer sözleri! Vedat Muriqi ve Lazio...

Serie A takımlarından Lazio, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü ile ciddi şekilde ilgileniyor. Lazio yetkililerin sarı-lacivertli yönetimle masaya pazarlıklarda son aşamaya geldiği ve transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı belirtiliyor. Muriqi'nin forması giydiği dönemde beraber çalıştığı teknik direktörü , söz konusu transferi değerlendirdi.

Medipol teknik direktörü , 'da beraber çalıştığı eski öğrencisi Fenerbahçeli 'nin adının Lazio ile anılması üzerine açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Inter forması giyen Buruk, Lazio'nun bonuslarla 20 milyon euro önerdiği Vedat Muriqi'yi İtalyan basınına değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"
Okan Buruk açıklamasında; "Muriqi hava toplarında çok iyi ancak ana özelliği fedakarlık ruhudur. Antremanlarını seans bittikten sonra da sürdürür. 'de en iyisi. Birkaç yıl önce ondan çok bir şey beklemiyordum ama şu anda yaptığı işle 'da zirve bir takımla yer almayı hak ediyor" dedi.

"YANINDA BİRİSİYLE DAHA İYİ OLUR"
46 yaşındaki teknik adam açıklamalarının devamında; "3-5-2 için uygun mu? Bence uygun. Yanında bir forvetle daha da iyi olur. Birinci ya da ikinci forvet olarak takımına destek verebilir. Sahada boşluk yaratmayı ve pozisyonu sonuçlandırmayı biliyor" dedi.

  1. 14.08.2020
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