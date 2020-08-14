Okan Buruk'tan transfer sözleri! Vedat Muriqi ve Lazio...
İtalya Serie A takımlarından Lazio, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ile ciddi şekilde ilgileniyor. Lazio yetkililerin sarı-lacivertli yönetimle masaya pazarlıklarda son aşamaya geldiği ve transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı belirtiliyor. Muriqi'nin Çaykur Rizespor forması giydiği dönemde beraber çalıştığı Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, söz konusu transferi değerlendirdi.
Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'da beraber çalıştığı eski öğrencisi Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin adının Lazio ile anılması üzerine açıklamalarda bulundu.
Bir dönem Inter forması giyen Buruk, Lazio'nun bonuslarla 20 milyon euro önerdiği Vedat Muriqi'yi İtalyan basınına değerlendirdi.
"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"
Okan Buruk açıklamasında; "Muriqi hava toplarında çok iyi ancak ana özelliği fedakarlık ruhudur. Antremanlarını seans bittikten sonra da sürdürür. Türkiye'de en iyisi. Birkaç yıl önce ondan çok bir şey beklemiyordum ama şu anda yaptığı işle İtalya'da zirve bir takımla yer almayı hak ediyor" dedi.
"YANINDA BİRİSİYLE DAHA İYİ OLUR"
46 yaşındaki teknik adam açıklamalarının devamında; "3-5-2 için uygun mu? Bence uygun. Yanında bir forvetle daha da iyi olur. Birinci ya da ikinci forvet olarak takımına destek verebilir. Sahada boşluk yaratmayı ve pozisyonu sonuçlandırmayı biliyor" dedi.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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