Fenerbahçe'den Göztepe'ye flaş teklif! Al Harun'u ver Alpaslan'ı
Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu transferi takas yöntemiyle bitirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe’ye, “Size Harun’u verelim bize Alpaslan’ı verin” teklifini sundu.
Fenerbahçe'den Göztepe'ye takas önerisi... Sarı-Lacivertliler kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe'ye ilginç bir teklifte bulundu... Takvim'in haberine göre; bir süredir İzmir kulübünden Alpaslan Öztürk'le ilgilenen Fenerbahçe Yönetimi'nin Göztepe'ye, "Biz size Harun Tekin'i verelim, siz de bize Alpaslan Öztürk'ü verin" diye bir takas teklifinde bulundu. İzmir temsilcisi bu teklifi düşünmek için Fenerbahçe'den süre istedi.
CEVAP BEKLENİYOR
Yeni sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da Harun'u takımda düşünmemesi üzerine bu transferi bitirmek isteyen Sarı-Lacivertliler gelecek cevaba odaklandı. Bu transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.
ALPASLAN İÇİN GÖZLER GÖZTEPE'DE
Fenerbahçe Alpaslan'dan gelecek olan cevaba odaklandı. Teknik Direktör Erol Bulut'un Alpaslan'ın transferine onay verdiği öğrenildi.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Göztepe'ye flaş teklif! Al Harun'u ver Alpaslan'ı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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