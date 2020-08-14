Fenerbahçe'den Göztepe'ye flaş teklif! Al Harun'u ver Alpaslan'ı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Alpaslan için takas formulü! İşte F.Bahçe'nin önerdiği isim

'den 'ye flaş teklif! Al Harun'u ver Alpaslan'ı

Fenerbahçe'den Göztepe'ye flaş teklif! Al Harun'u ver Alpaslan'ı

'den 'ü kadrosuna katmak isteyen , bu transferi takas yöntemiyle bitirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe’ye, “Size Harun’u verelim bize Alpaslan’ı verin” teklifini sundu.

'den 'ye takas önerisi... Sarı-Lacivertliler kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe'ye ilginç bir teklifte bulundu... Takvim'in haberine göre; bir süredir kulübünden 'le ilgilenen Fenerbahçe Yönetimi'nin Göztepe'ye, "Biz size Harun Tekin'i verelim, siz de bize Alpaslan Öztürk'ü verin" diye bir takas teklifinde bulundu. İzmir temsilcisi bu teklifi düşünmek için Fenerbahçe'den süre istedi.

CEVAP BEKLENİYOR

Yeni sezonda Fenerbahçe Erol Bulut'un da Harun'u takımda düşünmemesi üzerine bu transferi bitirmek isteyen Sarı-Lacivertliler gelecek cevaba odaklandı. Bu transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

ALPASLAN İÇİN GÖZLER GÖZTEPE'DE
Fenerbahçe Alpaslan'dan gelecek olan cevaba odaklandı. Teknik Direktör 'un Alpaslan'ın transferine onay verdiği öğrenildi.

  1. 14.08.2020
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