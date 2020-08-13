Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına yoğun ilgi
Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda giyeceği yeni formalara sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Kulüpten yapılan açıklamada, ilk gün yaklaşık 30 bin forma satıldığı ve bu rakamın geçen sezonki ilk gün satışlarını 3'e katladığı belirtildi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalara taraftarın ilgisi yoğun oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ilk gün yaklaşık 30 bin forma satıldığı, bu sayının geçen sene ilk gün satılan forma sayısının yaklaşık 3 katı olduğu belirtildi.
Formalara yoğun ilgiden dolayı internet sitesine girişte de zaman zaman sorunlar yaşandığı aktarıldı.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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