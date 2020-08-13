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13 Ağustos 2020, Perşembe
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'nin yeni sezon formalarına yoğun ilgi

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına yoğun ilgi

'nin 2020-2021 sezonunda giyeceği yeni formalara sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 30 bin forma satıldığı ve bu rakamın geçen sezonki ilk gün satışlarını 3'e katladığı belirtildi.

Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalara taraftarın ilgisi yoğun oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 30 bin forma satıldığı, bu sayının geçen sene ilk gün satılan forma sayısının yaklaşık 3 katı olduğu belirtildi.

Formalara yoğun ilgiden dolayı internet sitesine girişte de zaman zaman sorunlar yaşandığı aktarıldı.

  1. 13.08.2020
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